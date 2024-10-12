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Взрыв на АЗС в Чечне, фото: Astra
Мощный взрыв прогремел на АЗС в столице Чечни (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200172-moschnyy-vzryv-progremel-na-azs-v-stolice-chechni-video.htmlРакурс
У рф в столиці Чечні місті Грозному сьогодні, 12 жовтня, пролунав потужний вибух на АЗС.
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Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
Зазначається, що наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, серед них — мама з дитиною, в яких влучив балон, відкинутий ударною хвилею.
За іншою інформацією — загинули чотири людини, серед них двоє дорослих та двоє дітей.
У російському мнс заявили, що на АЗС вибухнула цистерна з газом.
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