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Ракурс
Взрыв на АЗС в Чечне, фото: Astra

Мощный взрыв прогремел на АЗС в столице Чечни (ВИДЕО)

12 окт 2024, 16:41
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У рф в столиці Чечні місті Грозному сьогодні, 12 жовтня, пролунав потужний вибух на АЗС.


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Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Зазначається, що наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, серед них — мама з дитиною, в яких влучив балон, відкинутий ударною хвилею.

За іншою інформацією — загинули чотири людини, серед них двоє дорослих та двоє дітей.

У російському мнс заявили, що на АЗС вибухнула цистерна з газом.

Источник: Ракурс


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