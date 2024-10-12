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Ракурс
Вибух на АЗС у Чечні, фото: Astra

Потужний вибух пролунав на АЗС у столиці Чечні (ВІДЕО)

12 жов 2024, 16:41
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У рф в столиці Чечні місті Грозному сьогодні, 12 жовтня, пролунав потужний вибух на АЗС.


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Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Зазначається, що наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, серед них — мама з дитиною, в яких влучив балон, відкинутий ударною хвилею.

За іншою інформацією — загинули чотири людини, серед них двоє дорослих та двоє дітей.

У російському мнс заявили, що на АЗС вибухнула цистерна з газом.

Джерело: Ракурс


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