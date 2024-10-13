Байден повторно запланировал визит в Германию, но без встречи в Рамштайне

https://racurs.ua/n200198-bayden-povtorno-zaplaniroval-vizit-v-germaniu-no-bez-vstrechi-v-ramshtayne.html

Ракурс

Джо Байден планує відвідати Німеччину у пʼятницю наступного тижня. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

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Заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцом та президентом Вальтером Штайнмаєром.

Замість державного візиту, який був запланований на кінець поточного тижня, а потім скасований через ураган «Мільтон» на півдні США, тепер планується значно скорочений робочий візит, пише Reuters.

Під час візиту не проводитимуть зустріч контактної групи з питань оборони України у Рамштайні на рівні глав держав та урядів, яку планували провести 12 жовтня, але вирішили не проводити після скасування візиту Байдена.

За даними Reuters, це пояснюється тим, що президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснив візити до Великоъ Британії, Італії і Німеччини, де зустрівся з керівництвом цих країн. Раніше його візіит скасували через ураган в США.