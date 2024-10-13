Колумб был евреем, - анализ ДНК

https://racurs.ua/n200200-kolumb-byl-evreem-analiz-dnk.html

Ракурс

Христофор Колумб був євреєм — його походження розкрили за допомогою аналізу ДНК.

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Документальний фільм «ДНК Колумба, його справжнє походження» показує 22 роки досліджень, протягом яких розгадували багатовікову таємницю першовідкривача Америки.

Вважалося, що Колумб — християнин, але тепер відомо, що він приховував єврейське походження через гоніння євреїв у XV столітті.

Художній фільм показує 22 роки розслідування під керівництвом судово-медичного експерта та професора Університету Гранади Хосе Антоніо Лоренте. Після дослідження сотень кісток і документів можна стверджувати, що Христофор Колумб був євреєм.

З 25 можливих версій походження Христофора Колумба вчені вибрали вісім найбільш правдоподібних. Одна за одною гіпотези, представлені з документальними та історичними фактами, перевіряли, допоки результат ДНК-тесту не зруйнував майже всі з них.

Десятки істориків ставили під сумнів традиційну теорію про те, що Колумб родом із Генуї на північному заході Італії. Інші теорії варіювалися від того, що він був іспанським євреєм, греком, баском або португальцем. Тепер професор Університету Гранади Хосе Антоніо Лоренте прямо підтверджує, що Колумб був євреєм.

Каталонський дослідник Франсеск Альбарданер, експрезидент Centre dʼEstudis Colombins з Барселони, переконаний, що результати ДНК повністю виключають історію про те, що Колумб був італійцем із Генуї. За його словами, історичні дані підтверджують, що Генуя вигнала євреїв у ХІІ столітті — «не було ні людей, ні громади, ні синагоги, взагалі нічого, євреї могли залишатися в Генуї лише три дні, щоб владнати справи, а потім їм довелося їхати звідти».

У старих історичних книгах про Колумба пишуть як про доброго християнина. Однак насправді він приховував своє походження, адже у XV столітті євреям висували ультиматум — залишити володіння католицьких монархів. Тому мореплавцю все життя доводилося вдавати, що він християнин, католик. Наступна загадка, яку ще належить з’ясувати, полягає в тому, як Колумбу вдалося зв’язатися з Іоанном II Португальським або католицькими монархами, щоб запропонувати дуже дорогу та ризиковану авантюру.

Відповідь зрозуміла, — запевняє каталонець, — тому що було багато євреїв і навернених євреїв, які допомагали йому, серед них герцог Медіначелі, з яким він прожив кілька років. І, звичайно, Луїс де Сантанхель, який був чимось на зразок міністра фінансів короля Фердинанда Католицького, який особисто фінансував експедицію до Америки, надаючи велику підтримку Христофору Колумбу". Його також підтримував Андрес Кабрера, дуже схожий радник і відповідальний за рахунки Ізабель Ла Католіка.

Відкинувши всі теорії, галісійську, португальську, майорканську, басксько-наварську та кастильську, Хосе Антоніо Лоренте наважується вибрати середземноморську єврейську теорію. Христофор Колумб відкрив Америку 12 жовтня 1492 року.

Христофор Колумб помер у віці 55 років у північно-західному іспанському місті Вальядолід у 1506 році, але хотів, щоб його поховали на острові Еспаньола в Тихому океані поблизу островів Карибського басейну. Його рештки туди перевезли в 1542 році, а потім, у 1795 році, на Кубу. До Севільї в Іспанії рештки потрапили лише в 1898 році.