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Ракурс
Meta и Telegram удаляет фейковые аккаунты в Молдове накануне президентских выборов

Meta и Telegram удаляет фейковые аккаунты в Молдове накануне президентских выборов

13 окт 2024, 17:52
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Meta видаляє фейкові акаунти в Молдові напередодні президентських виборів.


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Компанія Meta Platforms заявила в п’ятницю 11 жовтня, що видалила мережу групових акаунтів, націлених на російськомовних жителів Молдови напередодні виборів в країні 20 жовтня, за порушення політики компанії щодо фейкових акаунтів.

Фейкові акаунти розміщували критику на адресу Санду, проєвропейських політиків і тісних зв’язків між Молдовою і Румунією, а також підтримували проросійські партії в Молдові.

Компанія заявила, що видалила сім акаунтів у Facebook, 23 сторінки, одну групу і 20 акаунтів в Instagram за порушення своєї «скоординованої політики щодо неавтентичної поведінки».

Раніше у Молдові заблокували Telegram-канали промосковських діячів.

Причиною блокування стало порушення місцевого законодавства представниками так званої «групи Шора» — олігарха-втікача Ілана Шора.

Окрім каналу Шора, відтепер недоступний Telegram-канал його близької соратниці Марини Таубер, башканки автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул та ще кількох політиків.

Також заблокували канал «Євразія», який належить організації, пов’язаній з Шором, і новинний Telegram-канал Gagauzinfo MD.

Раніше у Молдові викрили кремлівську спецоперацію з підкупу виборців через Telegram.

Источник: Ракурс


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