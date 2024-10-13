Meta і Telegram видаляє фейкові акаунти в Молдові напередодні президентських виборів

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Ракурс

Meta видаляє фейкові акаунти в Молдові напередодні президентських виборів.

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Компанія Meta Platforms заявила в п’ятницю 11 жовтня, що видалила мережу групових акаунтів, націлених на російськомовних жителів Молдови напередодні виборів в країні 20 жовтня, за порушення політики компанії щодо фейкових акаунтів.

Фейкові акаунти розміщували критику на адресу Санду, проєвропейських політиків і тісних зв’язків між Молдовою і Румунією, а також підтримували проросійські партії в Молдові.

Компанія заявила, що видалила сім акаунтів у Facebook, 23 сторінки, одну групу і 20 акаунтів в Instagram за порушення своєї «скоординованої політики щодо неавтентичної поведінки».

Раніше у Молдові заблокували Telegram-канали промосковських діячів.

Причиною блокування стало порушення місцевого законодавства представниками так званої «групи Шора» — олігарха-втікача Ілана Шора.

Окрім каналу Шора, відтепер недоступний Telegram-канал його близької соратниці Марини Таубер, башканки автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул та ще кількох політиків.

Також заблокували канал «Євразія», який належить організації, пов’язаній з Шором, і новинний Telegram-канал Gagauzinfo MD.

Раніше у Молдові викрили кремлівську спецоперацію з підкупу виборців через Telegram.