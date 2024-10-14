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Нацгвардейцы уничтожили российский «Град». Фото:

Нацгвардейцы одним выстрелом уничтожили российский «Град» (ВИДЕО)

14 окт 2024, 14:48
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Національна гвардія завдала росіянам військових втрат на Донбасі.


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На Покровському напрямку аеророзвідники бригади «Червона Калина» помітили російську реактивну систему залпового вогню «Град», яка проводила передислокацію для подальших обстрілів українських позицій. Про це НГУ 14 жовтня повідомила у Telegram.

Оператори БпЛА передали артилеристам бригади точні координати, а ті знищили ворожу РСЗВ з першого пострілу. Після влучання в боєкомплект установки відбувся потужний вибух, який не залишив шансів розрахунку окупантів.

Нагадаємо, на Лимано-Купʼянському напрямку бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» перемогли російський рідкісний безпілотник «Мерлін-ВР» дешевим FPV-дроном.

Источник: Ракурс


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