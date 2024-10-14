Оккупанты на Херсонщине атаковали с дрона гражданское авто — есть погибшие

Оккупанты в Херсонской области атаковали с дрона гражданское авто. Фото:

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Російська армія вбила двох цивільних у Херсонській області.

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В обід у понеділок, 14 жовтня, загарбники атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки. Травми, несумісні з життям дістали двоє жінок 72 та 56 років. Поранення дістав 46-річний водій транспортного засобу. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Очільник регіону також поінформував, що 13 жовтня росіяни завдавали ударів по Антонівці, Комишанах, Садовому, Білозерці, Ромашковому, Кізомису, Станіславу та місту Херсон.

Вороги поцілили в стільникову вежу й житлові квартали населених пунктів області. Було пошкоджено три багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, складське приміщення, гаражі, мотоцикли та приватні автомобілі.

Загинула вчора на Херсонщині одна особа, а ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, 14 жовтня росіяни атакували балістичним озброєнням Одеський порт. О людина загинула, а восьмеро дістали поранення. Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Також обстріл спричинив пошкодження цивільного судна «NS Moon» під прапором Белізу та суховантажного судна «OPTIMA» під прапором Палау.