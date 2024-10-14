«Крот» ФСБ, который шпионил для рф на северной границе Украины, получил приговор суда

https://racurs.ua/n200231-krot-fsb-kotoryy-shpionil-dlya-rf-na-severnoy-granice-ukrainy-poluchil-prigovor-suda.html

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Російський агент, який діяв на Волині, почув вирок суду. Мова йде про 40-річного помічника начальника відділу місцевого прикордонного загону, якого дистанційно завербувала ФСБ рф.

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За інструкцією російської спецслужби агент збирав інформацію про пункти базування, маршрути руху та наявне озброєння Сил оборони, які залучені до захисту регіону.

Найбільше окупантів цікавили локації укріпрайонів та орієнтовна кількість особового складу українських військ на оборонних лініях.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника у червні цього року і встановили його російського куратора.

Ним виявився кадровий співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Суд призначив «кроту» 15 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням військового звання.

Прикордонник потрапив до уваги фсб, коли проходив службу на сході України. Згодом його відрядили до Волинської області, де він приступив до виконання ворожих завдань. В обмін на співпрацю з окупантами зловмисник розраховував на «евакуацію» до росії та «посаду» у військових формуваннях рф.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).