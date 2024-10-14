путин предлагает Думе договор с КНДР о военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из стран

https://racurs.ua/n200245-putin-predlagaet-dume-dogovor-s-kndr-o-voennoy-pomoschi-v-sluchae-voorujennogo-napadeniya-na-odnu.html

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Російський диктатор та воєнний злочинець владімір путін вніс до Держдуми рф законопроєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між росією і Північною Кореєю. Його опубліковано в базі законодавчої діяльності Думи 14 жовтня.

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У пакеті документів до проєкту закону також розміщено текст договору. Зокрема, у ст. 4 цієї угоди вказується:

У разі якщо одна зі Сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і опиниться в такий спосіб у стані війни, то інша Сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до ст. 51 Статуту ООН і відповідно до законодавства російської федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Договір набуде чинності після того, як сторони обміняються ратифікаційними грамотами.

путін і Кім підписали цей договір 19 червня під час візиту росіського диктатора до свого колеги-тирана до Північної Кореї. Незабаром текст угоди опублікувало Центральне телеграфне агентство Кореї.

Як зазначало південнокорейське агентство «Ренхап», стаття 4 договору, що стосується військової допомоги, практично повністю повторює статтю 1 Договору про дружбу і взаємодопомогу між СРСР і КНДР від 1961 року.

Західні видання повідомляли, що Північна Корея постачає в росію артилерійські снаряди, які використовують у російсько-українській війні. Крім того, військові інженери з КНДР допомагають військам рф завдавати ударів по Україні, а в боях на боці росії беруть участь північнокорейські військові.

Про те, що КНДР «фактично включається у війну», 14 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський. Він також говорив, що Північна Корея не просто передає зброю росії, а фактично відправляє своїх громадян воювати в Україну в російських військах.