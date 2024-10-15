В ЕС готовят новый план по борьбе с нелегальной миграцией

https://racurs.ua/n200278-v-es-gotovyat-novyy-plan-po-borbe-s-nelegalnoy-migraciey.html

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ЄС хоче затвердити новий план з 10 пунктів для боротьби з нелегальною міграцією.

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Ціль нових правил — пришвидшити повернення мігрантів до країн їхнього походження. Так, за межами Євросоюзу пропонують створити центри для мігрантів, яким відмовили у притулку в ЄС.

А щоб запобігти гібридним загрозам з боку рф і білорусі, у ЄС розглянуть жорсткішу візову політику та обмеження авіасполучення з Мінськом. Водночас у Європейському Союзі поки не оголошували змін, які б торкнулися українців за кордоном.

12 жовтня Польща заявила, що хоче тимчасово припинити надавати притулок нелегальним мігрантам, зокрема з Білорусі. Єврокомісія застерегла Польщу від таких змін, аргументувавши це тим, що так країна може порушити права людини.

У матеріалі Politico йдеться, що поки незрозуміло, на яких ділянках польського кордону застосовуватимуть анонсоване Варшавою обмеження чи як воно відповідатиме міжнародному гуманітарному праву.

Тимчасове призупинення розгляду заяв про надання притулку було запроваджено у травні у Фінляндії. Це відповідь на гібридну війну, оголошену всьому ЄС (включно з перш за все Польщі) режимами в Москві та Мінську, яка полягає в організації масових переправок людей через наші кордони, — написав прем'єр Польщі Дональд Туск на X-platform.

Як зазначив він, «право на притулок використовується в цій війні інструментально і не має нічого спільного з правами людини».

За інформацією видання RMF, план ЄС містить 10 пунктів. У ньому президентка Єврокомісії заявила, що необхідно розглянути можливість організації центрів за межами ЄС для мігрантів, які не мають права на притулок.

У матеріалі йдеться, що це перший випадок, коли Єврокомісія привітала пропозицію, яку підтримала, зокрема, Польща. Італія вже організовує такі центри в Албанії.

Фон дер Ляєн також оголосила про нові правила, які зроблять більш ефективним повернення мігрантів, які не мають права на притулок, до країн походження. Вона вказала, що одним із перших завдань комісара з питань внутрішніх справ та міграції є розв’язання проблеми гібридних атак з боку росії та білорусі. Це включає, наприклад, угоди з авіакомпаніями, які літають до Мінська, і більш сувору візову політику.

Також з’являться нові правила, які регулюватимуть довгострокове перебування біженців з України. Однак деталей щодо цього нововведення наразі немає.

Міграція стане однією з головних тем дводенного саміту глав держав і урядів ЄС у Брюсселі, який стартує 17 жовтня.