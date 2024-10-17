В Свято-Михайловском соборе Черкас начали службу на украинском и подняли национальный флаг

https://racurs.ua/n200321-v-svyato-mihaylovskom-sobore-cherkas-nachali-slujbu-na-ukrainskom-i-podnyali-nacionalnyy-flag.html

Ракурс

У Свято-Михайлівському соборі у Черкасах почали службу українською мовою. Там підняли також український прапор.

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Після заклику міського голови Анатолія Бондаренка до городян приходити під стіни храму й висловити свою думку «щодо існування в місті московської церкви», люди почали сходитися до собору.

І зрештою до собору зайшла громада міста, а митрополит Феодосій (який є підозрюваним у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі) та інші представники «УПЦ МП» залишили територію храму.

На 12-ту годину приїхали міський голова Бондаренко і депутати міськради та засвідчили перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ.

Після цього в храмі вперше пролунала молитва українською мовою.

Всередині самого собору нічого не пошкоджено. Наразі на місці працює поліція, встановлюють обставини в рамках відкритого провадження, повідомила речниця поліції в Черкаській області Зоя Вовк. Події кваліфікують як хуліганство. Також медики оглядають декількох людей,

Як повідомив Суспільному митрополит Черкаський та Чигиринський владика Іоан, перехід громади до Православної церкви України відбувся 12 червня 2024 року і нині храм належить ПЦУ. Натомість УПЦ не зареєстрована за цією адресою і втратила майнові права.

Раніше «Ракурс» писав, що у Черкасах біля Свято-Михайлівського собору виникла бійка між представниками ПЦУ та вірянами УПЦ МП.

Військовий капелан Володимир Педько заявив, що собор переходить до ПЦУ і буде гарнізонним. Голосування громади за таке рішення не було, вказує Суспільне. Під ранок до храму прийшли віряни та митрополит УПЦ МП Феодосій, згодом виникла бійка.

Потім віряни УПЦ МП з митрополитом зачинились у храмі і нікого туди не пускали.