Украина будет либо с ядерным оружием, либо в НАТО, — Зеленский о разговоре с Трампом

https://racurs.ua/n200326-ukraina-budet-libo-s-yadernym-orujiem-libo-v-nato-zelenskiy-o-razgovore-s-trampom.html

Ракурс

Володимир Зеленський на прес-конфренції після участі у засіданні Євроради 17 жовтня повідомив детали своєї розмови з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

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Або Україна матиме ядерну зброю, або ми будемо в НАТО, — така теза прозвучала від президента у розмові з Трампом пд час вересневого візиту до США.

Президент нагадав, що Україна не отримала гарантій безпеки, які передбачав Будапештський меморандум в обмін на відмову від ядерної зброї.

І тому у розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь Альянс. Окрім НАТО, на сьогодні, ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не у війні. Країни НАТО не воюють. В країнах НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: «У вас справедливі аргументи, — розповів Зеленський.

«Ракурс» писав, щопрезидент у Брюсселі представив план перемоги України у війні. Один з пунктів плану — розмістити «пакет стримування» в Україні, щоб змусити росію до переговорів, або дозволити знищити їхні військові об'єкти.

Йдеться про відповідний ракетний комплект. Деталі надали партнерам, які можуть це зробити — США, Британія, Франція, Італія та Німеччина.