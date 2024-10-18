В Черном море в настоящее время нет «калибров», фото:

https://racurs.ua/n200342-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 18 жовтня, перебуває один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр», проте ракети відсутні.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.