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Ракурс
В Черном море в настоящее время нет «калибров», фото:

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

18 окт 2024, 08:17
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У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 18 жовтня, перебуває один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр», проте ракети відсутні.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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