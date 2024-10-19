Сын руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы начал распродавать свой бизнес

https://racurs.ua/n200392-syn-rukovoditelnicy-hmelnickoy-msek-krupy-nachal-rasprodavat-svoy-biznes.html

Ракурс

Син керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи почав продавати свій бізнес після корупційного скандалу. Зокрема, Олександр Крупа встиг позбутися двох будівельних компаній.

.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів NGL.media.

Вісім років Олександр Крупа, його мати Тетяна та батько Володимир є власниками компанії «Солар-Інвест», яка займається виробництвом електроенергії за допомогою сонячних панелей. Ці панелі встановлюють на земельних ділянках в області, які скуповує сім’я.

Журналісти зазначають, що Крупи не мають стільки житлової чи комерційної нерухомості, як цих земельних ділянок — загалом майже 63 га. Частину цієї землі орендують великі фермерські господарства, а на інших встановлені сонячні панелі «Солар-Інвест».

Син керівниці Хмельницької МСЕК також володіє у Хмельницькому квартирою площею 67 м², яку купив понад 10 років тому за програмою молодіжного кредитування й досі виплачує за неї кредит — приблизно тисячу гривень щомісяця.

Крім того, у квітні 2023 року Олександр Крупа зі своєю дружиною Катериною та хмельницьким підприємцем Андрієм Кримінським заснували польську компанію Novis Food, що може займатися продажем молочної продукції та ресторанною діяльністю.

Після звільнення з Пенсійного фонду Крупа почав продавати свій бізнес, зокрема дві будівельні компанії — «Вест-Естейт» та «Естейт Плюс».

NGL. media також поспілкувалося з подругою Олександра, хмельницькою волонтеркою Тетяною Юзепчук. Вона запевнила, що не вірить у причетність його сім’ї до корупції, а «що стосується допомоги ухилянтам, то це ще треба довести». Водночас вона додала, що «розумні люди вміють поєднувати багато різних справ та дій».

Олександра Крупу та його матір — керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу — викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варту.

Відомо, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

У політсилі заявили, що ініціювали її відкликання з облради за правилом імперативного мандата — як депутатку, яка не виправдала довіри виборців.

Тетяна Василівна — дуже хороший керівник, приємна, добра людина! Те, що її звинувачують, то це ще не доказано. Оце про хабарі люди приходять і видумують. Нічого такого не було! Вона прекрасна людина і просто шкода, що так сталось, — так у розмові з NGL. media відгукуються про Тетяну Крупу її підлеглі, медики Хмельницької обласної МСЕК.