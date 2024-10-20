Поражение российского завода, скриншот видео

https://racurs.ua/n200410-krupneyshiy-v-rf-zavod-po-proizvodstvu-vzryvchatki-porazili-drony-sbu-smi-video.html

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Українські дрони в ніч на сьогодні 20 жовтня, вдарили по заводу імені Свердлова у Дзержинську (Нижньогородська область рф), де виготовляють артилерійські снаряди, бойові частини бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО та авіабомби, зокрема і КАБи.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело в СБУ.

Цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області. Він є складовою російського ВПК та перебуває під санкціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні, — розповіло джерело агентства.

Відстань від українського кордону до заводу складає 900 км.

До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальний ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі, — наголосило джерело агентства.

Джерело: «Укрінформ»