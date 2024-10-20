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Ракурс
Враження російського заводу, скріншот відео

Найбільший у рф завод з виробництва вибухівки вразили дрони СБУ — ЗМІ (ВІДЕО)

20 жов 2024, 12:51
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Українські дрони в ніч на сьогодні 20 жовтня, вдарили по заводу імені Свердлова у Дзержинську (Нижньогородська область рф), де виготовляють артилерійські снаряди, бойові частини бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО та авіабомби, зокрема і КАБи.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело в СБУ.

Цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області. Він є складовою російського ВПК та перебуває під санкціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні, — розповіло джерело агентства.

Відстань від українського кордону до заводу складає 900 км.

До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальний ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі, — наголосило джерело агентства.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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