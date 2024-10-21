В Молдове перестал работать сайт ЦИК, Санду заявила о масштабном подкупе избирателей

https://racurs.ua/n200442-v-moldove-perestal-rabotat-sayt-cik-sandu-zayavila-o-masshtabnom-podkupe-izbirateley.html

Ракурс

В Молдові перестав працювати сайт Центральної виборчої комісії.

.

Станом на 11.00 21 жовтея неможливо дізнатися про результати ані президентських виборів, ані референдуму.

Згідно останньої інформації яка була в доступі — на референдумі кількість бажаючих бачити зміни в Конституції країни на користь руху Молдови в європейському напрямку переважала кількість противників на понад дві тисячі голосів.

Результати на закордонних дільницях, де переважна більшість підтримує єврокурс, до кінця ще не були підраховані.

Станом на 10.00 після підрахунку 98% голосів за вступ Молдови до ЄС було 50,16% - за, 49,84% - проти.

Громадяни за кордоном складають близько 15% від усіх голосів. Для них відкрили 234 виборчі дільниці в 37 країнах. Вперше віддати свій голос поштою молдавани зможуть у США, Канаді, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії. Але й в росії працювали виборчі дільниці, де фіксувалася аномальна кількість виборців.

Громадяни, що голосували всередині Молдови, не продемонстрували підтримки європейської інтеграції. Зокрема, навіть у Кишиневі підтримка європейського вектора лише трохи перевищує 55%.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу.

Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів.