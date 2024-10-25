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Ракурс
Оккупанты ударили артиллерией по многоэтажке в Херсоне. Фото: прокуратура

Оккупанты ударили артиллерией по многоэтажке в Херсоне, есть раненые (ФОТО)

25 окт 2024, 09:19
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Російські окупанти вдарили по Херсону артилерією.


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У п’ятницю, 25 жовтня, близько 6.40 військові Збройних сил російської федерації з артилерійської зброї обстріляли місто. Снаряди влучили по багатоквартирному будинку. Поранення дістали двоє жителів — 64-річна жінка та 72-річний чоловік. Про це Херсонська обласна прокуратура повідомила у Facebook.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. В прокуратурі наголосили, що вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, які скоїла російська армія.

Окупанти вдарили артилерією по багатоповерхівці в Херсоні. Фото: прокуратура

Окупанти вдарили артилерією по багатоповерхівці в Херсоні. Фото: прокуратура

Нагадаємо, 24 жовтня росіяни обстріляли селище Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області. Окупанти цілеспрямовано вдарили по відділенню «Нової пошти». Внаслідок атаки загинули двоє осіб, ще одна особа дістала поранення.

Источник: Ракурс


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