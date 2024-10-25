Пятерых поджигателей задержали правоохранители. Фото: СБУ

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Ракурс

Агентів російських спецслужб викрили українські правоохоронці.

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Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у Київській, Вінницькій та Сумській областях. Ворог залучив до злочинних дій безробітних українців, які шукали «легких» заробітків у Телеграм-каналах. Про це 25 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

У Київській області затримали 25-річного та 29-річного мешканців Фастова, які підпалили місцеве відділення «Укрпошти» та об'єкти «Укрзалізниці». Все це вони фіксували на камеру для звітності, але втекти зловмисникам не вдалося.

На Вінниччині «по гарячих слідах» правоохоронці затримали пару, яка спалила дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках «Укрзалізниці». Диверсантами виявилися рецидивісти з міста Гнівань — 28-річна жінка, яка мала судимість за підробку документів, та її 29-річний знайомий, що раніше відбував покарання за крадіжку.

А в Сумах затримали 27-річного місцевого мешканця, який підпалив дві релейні шафи залізничного сполучення та готував наступні диверсії місті.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями СБУ та Національна поліція затримали сімох поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об'єкти «Укрзалізниці» в Одесі, у Дніпропетровській та Черкаській областях.