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Ракурс
Сырский опроверг заявление путина о якобы окружении Курщины

Сырский опроверг заявление путина о якобы окружении на Курщине

25 окт 2024, 15:44
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяву путіна про нібито оточення українських військ на Курщині.


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Російський диктатор 24 жовтня на прес-конференції саміту БРІКС заявив, що нібито ЗС рф оточили близько 2000 бійців ЗСУ у Курській області.

Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці, — зауважив Сирський.

Він додав, що втрати на цьому напрямку, починаючи з 8 серпня становлять 17819 осіб, серед яких 6662 — безповоротні, 10446 — санітарні, а 711 особа — полонені.

Источник: Ракурс


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