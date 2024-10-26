Отражение атаки «Шахедов». Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n200612-rf-atakovala-ukrainu-raketami-i-91-dronom-pvo-rabotala-v-devyati-oblastyah.html

Ракурс

Масовану атаку російських дронів відбивали українські військові сьогодні.

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У ніч на 26 жовтня противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу. Загалом українські радіотехнічні війська супроводжували 98 засобів повітряного нападу. Про це Повітряні сили ЗСУ 26 жовтня повідомили у Telegram.

Загалом ворог застосував:

три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» з окупованого Криму;

дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Брянської області рф;

дві ракети невстановленого типу з Бєлгородської області рф;

91 безпілотник з російських Курська та Орла.

До відбиття нападу з повітря залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Ворожі ракети влучили по об'єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. Загинули цивільні.

Станом на 12.00 було відомо про збиття 44 дронів на територіях Кіровоградської, Сумської, Чернігівської, Київської, Черкаської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Курської областях. Один із «Шахедів» полетів до білорусі, а ще 44 були локаційно втрачені. Ще один ворожий БпЛА був у повітряному просторі України.

Нагадаємо, росія у ніч на 26 жовтня завдала ракетного удару по Дніпру. Повністю знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й два приватні будинки, 30 автомобілів. Зазнала пошкоджень і лікарня імені Іллі Мечникова. Внаслідок атаки загинули четверо, ще 20 дістали поранення.