Израиль уничтожил в Иране все предоставленные россией комплексы С-300

https://racurs.ua/n200713-izrail-unichtojil-v-irane-vse-predostavlennye-rossiey-kompleksy-s-300.html

Ракурс

Ізраїль знищив в Ірані всі С-300, які були основою його ППО.

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Про це 29 жовтня пише The Wall Street Journal.

Три з чотирьох комплексів, поставлених росією Ірану, знищили під час атаки 26 жовтня, а четвертий — раніше.

Ці комплекси були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану. Вони змогли перехопити щонайбільше кількасот ракет, випущених по цілях в Ірані під час повітряної атаки, в якій брали участь майже сто ізраїльських бойових літаків.

26 жовтня Ізраїль вдарив по військових обʼєктах в Ірані. Операція мала кодову назву «Дні покаяння», вона стала відповіддю на напади Тегерану та його союзників, що тривають понад рік. Це перша військова операція на території Ірану, за яку влада Ізраїлю офіційно взяла відповідальність.