В Испании наводнение унесло жизни более 50 человек

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Ракурс

В Іспанії повінь забрала життя понад 50 людей.

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Місто Валенсія накрили сильні зливи. Потоки каламутної води зносили все на своєму шляху: автомобілі з великою швидкістю впливли разом з деревами. Вода піднімалася до трьох метрів.

Карлос Мазон, очільник регіональної влади Валенсії, заявив на пресконференції, що деякі люди залишилися ізольованими у важкодоступних місцях.

Метеорологи прогнозують, що зливи триватимуть до 31 жовтня. Вони припускають, що збільшення епізодів екстремальної погоди, швидше за все, пов’язане зі зміною клімату.

Водна піднялася після сильних дощів у вівторок. Місцева влада повідомляє, що деякі люди залишаються ізольованими у важкодоступних місцях.

Число загиблих у Європі через повені досягло найвищого рівня з 2021 року. За словами метеорологів, потепління Середземного моря призводить до більшого випаровування води і посилення злив.