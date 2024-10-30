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В Іспанії повінь забрала життя понад 50 людей
В Іспанії повінь забрала життя понад 50 людей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200734-v-ispaniyi-povin-zabrala-jyttya-ponad-50-ludey-foto.htmlРакурс
В Іспанії повінь забрала життя понад 50 людей.
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Місто Валенсія накрили сильні зливи. Потоки каламутної води зносили все на своєму шляху: автомобілі з великою швидкістю впливли разом з деревами. Вода піднімалася до трьох метрів.
Карлос Мазон, очільник регіональної влади Валенсії, заявив на пресконференції, що деякі люди залишилися ізольованими у важкодоступних місцях.
Метеорологи прогнозують, що зливи триватимуть до 31 жовтня. Вони припускають, що збільшення епізодів екстремальної погоди, швидше за все, пов’язане зі зміною клімату.
Водна піднялася після сильних дощів у вівторок. Місцева влада повідомляє, що деякі люди залишаються ізольованими у важкодоступних місцях.
Число загиблих у Європі через повені досягло найвищого рівня з 2021 року. За словами метеорологів, потепління Середземного моря призводить до більшого випаровування води і посилення злив.