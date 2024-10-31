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Ракурс
Василий Боднар, фото: Ukr-Karadeniz

Нового посла Украины в Польше назначил Зеленский

31 окт 2024, 15:09
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Володимир Зеленський, президент України, призначив українським послом у Польщі Василя Боднара.


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Відповідний президентський указ № 7З9/2024 опублікований на сайті Офісу президента.

Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща, — вказано в тексті указу.

Боднар з 2006 по 2010 рік був першим секретарем, радником посольства України в Польщі. З 2017 по 2021 рік був заступником міністра закордонних справ. У 2021 році — очолив посольство у Туреччині.

Попередній посол України у Варшаві — Василь Зварич — у червні очолив українське посольство в Чехії.

Источник: Ракурс


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