Командование ДШВ озвучило потери россиян в Курщине. Фото:

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Ракурс

Втрати російської армії в Курській області назвали українські військові.

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Десантники ЗСУ з початку операції на Курщині завдали втрат противнику в майже 8 тис. солдатів, що дорівнює 15 батальйонам противника. Санітарні та безповоротні втрати серед російських окупантів склали 7 тис. 980 осіб. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у Telegram.

Втрати в бронетехніці в окупантів теж серйозні — загалом знищено та пошкоджено 58 танків, 162 БМП, 46 БТР, 136 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 592 автомобільної техніки, 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки.

Також десантники збили два бойових вертольотів Ка-52, один Мі-8, 111 розвідувальних дронів різних типів, 34 ударних БпЛА типу «Шахед» та «Ланцет» і один розвідувально-ударний безпілотник «Оріон».

Крім того, марунові берети подавили засобами РЕБ 9 тис. 874 ворожих FPV-дронів.

У Курській області було взято у полон майже 300 російських військовослужбовців противника. Також захоплено дев’ять танків, чотири бронетранспортери, дев’ять гармат, шість мінометів тощо.

Нагадаємо, у Курській області рф у ході бойових дій з’явилася «дорога смерті». Цей шлях встелений знищеною ворожою технікою. Найбільші втрати техніки на цій ділянці зазнала сумнозвісна 155-та бригада морської піхоти Збройних сил рф.