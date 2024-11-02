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"Хаос" в Штатах - как россия снова влияет на выборы в США
«Хаос» в Штатах — как россия снова влияет на выборы в СШАhttps://racurs.ua/n200829-haos-v-shtatah-kak-rossiya-snova-vliyaet-na-vybory-v-ssha.htmlРакурс
росія знову намагається вплинути на вибори в США. Цього разу вона зосередила свою увагу на посиленні внутрішніх наративів про «безлад» у Сполучених Штатах.
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Про це йдеться у великому матеріалу The Washington Post.
У п’ятницю високопосадовці американської розвідки заявили, що росіяни стоять за останнім з низки фальшивих пропагандистських відео, в якому нібито гаїтяни хваляться тим, що вони по кілька разів голосували в Джорджії. Відео було викладено на Х Емі Кремер, членкинею Національного комітету Республіканської партії та співзасновницею організації «Жінки за Трампа».
Відео обігрувало дезінформаційний наратив, який підтримував Трамп та інші консерватори щодо іммігрантів з Гаїті в Огайо, і було націлене на виборців у штаті, де кандидат від республіканців майже обов’язково виграв би вибори.
Це також стало ще одним доказом «шлюбу за розрахунком» між московськими наративами про дисфункцію США і американцями, які погоджуються або цінують посилену залученість аудиторії, а в деяких випадках і гроші, які може забезпечити росія.
За словами офіційних осіб, цей альянс зробив зусилля Москви найсерйознішою операцією іноземного впливу в кампанії 2024 року, і вони очікують, що вона продовжуватиме ставити під сумнів чесність виборів, заохочуючи протести і сіючи безлад після 5 листопада, особливо якщо переможе демократка Камала Гарріс.
Як повідомило наприкінці минулого місяця Управління директора національної розвідки США, росіяни створили вірусне фальшиве відео, на якому зображено, як хтось розриває бюлетені за Трампа в Пенсильванії, назвавши це частиною зусиль рф, спрямованих на те, щоб «підірвати довіру до чесності виборів і розколоти американців».
Важливу роль у зусиллях Москви зіграла компанія Tenet Media, яка отримала майже 10 мільйонів доларів від російських державних ЗМІ. Починаючи з 7 жовтня, інфлюенсер Тайлер Хансен, який працював на Tenet, зібрав 8 мільйонів переглядів на одному лише каналі X, де, за його словами, було показано, як темношкірий чоловік «розрубує тварину на частини» мачете за житловим комплексом. Це відео повинне було підтвердити бездоказові звинувачення Трампа на адресу мігрантів, «які їдять домашніх тварин» у Спрінгфілді, Огайо.
Тім Пул, який також працював на «Тенет», перепостив відео зі своїми коментарями у Фейсбуці. Увага до відео зросла навіть після того, як поліція Спрінгфілда знайшла людину, яка зняла відео, і спростувала безглузді звинувачення. Після цього до відеозапису X досі не додано жодних приміток, які б попереджали про його неправдивість.
Хансен і Пул стверджують, що нібито не знали, що за компанією Tenet Media стоїть росія, яка заплатила їм і ще чотирьом особам мільйони доларів до того, як ця схема була викрита в обвинувальному акті проти двох керівників RT від 4 вересня.
Це не завадило впливовим особам продовжувати просувати інтереси рф, доповнюючи брехню Трампа про Спрінгфілд та інші головні об'єкти дезінформації.
Останнє відео, яке з’явилося в Джорджії, мало ознаки пов’язаної з росією ферми тролів, якій допомагав Джон Марк Дуган, колишній співробітник правоохоронних органів Флориди, який живе в рф, сказав Даррен Лінвілл, співдиректор Центру медіа-криміналістики Університету Клемсона. Цю ж групу раніше звинувачували у спробі зруйнувати репутацію колишнього кандидата у віце-президенти від Демократичної партії Тіма Уолза.
Зараз існує велика аудиторія для історій, що ставлять під сумнів чесність виборів. Певні люди хочуть почути цю історію, тому що вона підкріплює їхні існуючі переконання. Це також, можливо, саме та суміш цинізму і ксенофобії, яка користується популярністю в певних куточках інтернету, — пояснив Лінвілл.
росія знову намагається вплинути на вибори в США. Цього разу вона зосередила свою увагу на посиленні внутрішніх наративів про «безлад» у Сполучених Штатах — The Washington Post.
Офіційні особи в США припускають, що Tenet навряд чи була єдиною дезінформаційною операцією Кремля. Мін’юст запропонував винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за додаткову інформацію про керівників російської компанії Rybar LLC, яку звинувачують у проведенні кампаній з розпалювання ненависті та впливу на вибори в США під хештегами # StandWithTexas і # HoldtheLine.
Тим часом російські тролі та автоматизовані акаунти за допомогою ШІ посилюють брехню про приховану кількість жертв ураганів і наголошують на перспективі нелегального голосування іммігрантів, що, як показують численні дослідження, є рідкісним явищем.
росія розвинула найглибше розуміння улюблених американських онлайн-платформ і того, як ними маніпулювати, як свідчить справа «Тенет», частково на основі спільних поглядів. Існує збіг між деякими консервативними впливовими особами, які хочуть намалювати картину країни в моральному безладі, і тим же інтересом, який може бути у російського троля, — сказав аналітик розвідки Ренні Весткотт.
Шість впливових осіб у стайні Tenet мали сукупний мільярд переглядів відео за рік до того, як у вересні проти компанії було подано обвинувальний акт. Усі шестеро досі мають активні акаунти на основних платформах, пише WP.
Хоча росія використовує «широкий спектр суб'єктів впливу», як заявив високопоставлений представник американської розвідки на брифінгу для журналістів цього місяця, вона віддає перевагу доморощеним прихильникам. Кремль використовує свідомих і несвідомих американців, бо «американці більш схильні вірити іншим американцям», сказав чиновник.
Так, за даними Associated Press, колишній журналіст телеканалу Atlanta Бен Свонн заробив мільйони доларів від материнської компанії RT на виробництві шоу, а його квітневий відеосеріал «Зеленський без маски» просували американські впливові особи, включно з Дональдом Трампом-молодшим.
Внутрішні документи Кремля, ексклюзивно опубліковані The Post на початку цього року, свідчать про те, що оточення путіна визначало основні меседжі для поширення в США: президент України Володимир Зеленський корумпований; рекордна кількість іммігрантів фундаментально підриває Америку; «білі американці» страждають через іноземну допомогу. Деякі з цих тез співзвучні з ідеями, які вже поширюють американські праві, і в документах йдеться про те, що росіянам добре було б посилити найбільш вірусні та вибухонебезпечні з них.
Також росіяни використовують фейкові новини, імітовані під новини The Post, Fox News та інших ЗМІ.
Окремо слід відзначити Ілона Маска та його платформу X. Мільярдер неодноразово посилював акаунти впливових осіб Tenet, репостячи або відповідаючи на їх публікації понад 70 разів за рік. Крім того, X фактично не має жодних обмежень на модерацію неправдивої інформації.
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