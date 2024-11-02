"Хаос" в Штатах - как россия снова влияет на выборы в США

https://racurs.ua/n200829-haos-v-shtatah-kak-rossiya-snova-vliyaet-na-vybory-v-ssha.html

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росія знову намагається вплинути на вибори в США. Цього разу вона зосередила свою увагу на посиленні внутрішніх наративів про «безлад» у Сполучених Штатах.

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Про це йдеться у великому матеріалу The Washington Post.

У п’ятницю високопосадовці американської розвідки заявили, що росіяни стоять за останнім з низки фальшивих пропагандистських відео, в якому нібито гаїтяни хваляться тим, що вони по кілька разів голосували в Джорджії. Відео було викладено на Х Емі Кремер, членкинею Національного комітету Республіканської партії та співзасновницею організації «Жінки за Трампа».

Відео обігрувало дезінформаційний наратив, який підтримував Трамп та інші консерватори щодо іммігрантів з Гаїті в Огайо, і було націлене на виборців у штаті, де кандидат від республіканців майже обов’язково виграв би вибори.

Це також стало ще одним доказом «шлюбу за розрахунком» між московськими наративами про дисфункцію США і американцями, які погоджуються або цінують посилену залученість аудиторії, а в деяких випадках і гроші, які може забезпечити росія.

За словами офіційних осіб, цей альянс зробив зусилля Москви найсерйознішою операцією іноземного впливу в кампанії 2024 року, і вони очікують, що вона продовжуватиме ставити під сумнів чесність виборів, заохочуючи протести і сіючи безлад після 5 листопада, особливо якщо переможе демократка Камала Гарріс.

Як повідомило наприкінці минулого місяця Управління директора національної розвідки США, росіяни створили вірусне фальшиве відео, на якому зображено, як хтось розриває бюлетені за Трампа в Пенсильванії, назвавши це частиною зусиль рф, спрямованих на те, щоб «підірвати довіру до чесності виборів і розколоти американців».

Важливу роль у зусиллях Москви зіграла компанія Tenet Media, яка отримала майже 10 мільйонів доларів від російських державних ЗМІ. Починаючи з 7 жовтня, інфлюенсер Тайлер Хансен, який працював на Tenet, зібрав 8 мільйонів переглядів на одному лише каналі X, де, за його словами, було показано, як темношкірий чоловік «розрубує тварину на частини» мачете за житловим комплексом. Це відео повинне було підтвердити бездоказові звинувачення Трампа на адресу мігрантів, «які їдять домашніх тварин» у Спрінгфілді, Огайо.

Тім Пул, який також працював на «Тенет», перепостив відео зі своїми коментарями у Фейсбуці. Увага до відео зросла навіть після того, як поліція Спрінгфілда знайшла людину, яка зняла відео, і спростувала безглузді звинувачення. Після цього до відеозапису X досі не додано жодних приміток, які б попереджали про його неправдивість.

Хансен і Пул стверджують, що нібито не знали, що за компанією Tenet Media стоїть росія, яка заплатила їм і ще чотирьом особам мільйони доларів до того, як ця схема була викрита в обвинувальному акті проти двох керівників RT від 4 вересня.

Це не завадило впливовим особам продовжувати просувати інтереси рф, доповнюючи брехню Трампа про Спрінгфілд та інші головні об'єкти дезінформації.

Останнє відео, яке з’явилося в Джорджії, мало ознаки пов’язаної з росією ферми тролів, якій допомагав Джон Марк Дуган, колишній співробітник правоохоронних органів Флориди, який живе в рф, сказав Даррен Лінвілл, співдиректор Центру медіа-криміналістики Університету Клемсона. Цю ж групу раніше звинувачували у спробі зруйнувати репутацію колишнього кандидата у віце-президенти від Демократичної партії Тіма Уолза.

Зараз існує велика аудиторія для історій, що ставлять під сумнів чесність виборів. Певні люди хочуть почути цю історію, тому що вона підкріплює їхні існуючі переконання. Це також, можливо, саме та суміш цинізму і ксенофобії, яка користується популярністю в певних куточках інтернету, — пояснив Лінвілл.

росія знову намагається вплинути на вибори в США. Цього разу вона зосередила свою увагу на посиленні внутрішніх наративів про «безлад» у Сполучених Штатах — The Washington Post.