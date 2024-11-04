Санду уверенно победила на выборах в Молдове

https://racurs.ua/n200876-sandu-uverenno-pobedila-na-vyborah-v-moldove.html

Ракурс

Провідниця європейського курсу Молдови Мая Санду переобралася на другий президентський термін.

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Ще вночі Мая оголосила про перемогу у другому турі президентських виборів. Підрахунок голосів ще не було закінчено, але суперник Санду, колишній генпрокурор країни Олександр Стояногло, вже не мав шансів наздогнати її. Санду перемогла завдяки голосам молдаван, які живуть за кордоном.

За даними станом на 7.30 за Києвом, коли непідрахованими залишалися голоси всього із семи з 2219 виборчих дільниць, Санду зібрала 55,35% голосів, Стояногло, відповідно — 44,65%.

На початку першої години ночі, коли відрив Санду від суперника перевищив дев’ять процентних пунктів, а непідрахованими залишалися голоси приблизно з двох відсотків дільниць, Санду вже заявила про перемогу.

На останніх приблизно 8−9% дільниць Санду, обійшовши Стояногло, стрімко збільшувала відрив: останніми вважають голоси з ділянок за кордоном, а численні молдавани, що живуть у Європі, в переважній більшості підтримують Санду. Як передають агентства, Санду заявила, що на цих виборах перемогла Молдова, подякувала своїм виборцям у країні та за кордоном та пообіцяла бути президентом усіх молдаван.

Молдово, ти перемогла! У нашому голосуванні за гідне майбутнє ніхто не програв […] Я почула ваш голос — і тих, хто підтримав мене, і тих, хто голосував за пана Стояногло. Я обіцяю бути президентом усіх вас, — цитують агентства заяву Санду.

Нагадаємо, що раніше у Молдові імплементували результати референдуму про курс країни на вступ до ЄС. 20 жовтня, у день першого туру президентських виборів, громадяни мінімально підтримали євроінтеграцію своєї країни.