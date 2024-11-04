Карту Грузии без оккупированных россией территорий показали на брифинге «Грузинской мечты»

https://racurs.ua/n200884-kartu-gruzii-bez-okkupirovannyh-rossiey-territoriy-pokazali-na-brifinge-gruzinskoy-mechty.html

Ракурс

Карту Грузії без окупованих росією територій показали 4 листопада на брифінгу «Грузинської мрії».

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На прес-конференції голова парламенту Шалва Папуашвілі розкритикував неурядові організації (НУО), які виступають проти порушень на парламентських виборах. Однак увага глядачів виявилася зосереджена не на його заявах, а на одному зі слайдів.

Слайд з інформацією про розподіл делегатів за округами показував карту Грузії у урізаному вигляді — без окупованих територій.

Саме так зображення виглядало у прямому ефірі, викликавши шквал обурення у соцмережах. Користувачі називали представників правлячої партії «зрадниками» та ділилися гнівними постами, звинувачуючи організаторів брифінгу у підриві територіальної цілісності та суверенітету країни.

Пізніше з’ясувалося, що це нібито помилка графічного рішення: через особливості телекамер колір на карті просто не передався коректно.

А ось так Папуашвілі відреагував на критику на свою адресу: