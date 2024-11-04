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Карту Грузії без окупованих росією територій показали на брифінгу "Грузинської мрії"
Карту Грузії без окупованих росією територій показали на брифінгу «Грузинської мрії»https://racurs.ua/ua/n200884-kartu-gruziyi-bez-okupovanyh-rosiieu-terytoriy-pokazaly-na-bryfingu-gruzynskoyi-mriyi.htmlРакурс
Карту Грузії без окупованих росією територій показали 4 листопада на брифінгу «Грузинської мрії».
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На прес-конференції голова парламенту Шалва Папуашвілі розкритикував неурядові організації (НУО), які виступають проти порушень на парламентських виборах. Однак увага глядачів виявилася зосереджена не на його заявах, а на одному зі слайдів.
Слайд з інформацією про розподіл делегатів за округами показував карту Грузії у урізаному вигляді — без окупованих територій.
Саме так зображення виглядало у прямому ефірі, викликавши шквал обурення у соцмережах. Користувачі називали представників правлячої партії «зрадниками» та ділилися гнівними постами, звинувачуючи організаторів брифінгу у підриві територіальної цілісності та суверенітету країни.
Пізніше з’ясувалося, що це нібито помилка графічного рішення: через особливості телекамер колір на карті просто не передався коректно.
А ось так Папуашвілі відреагував на критику на свою адресу:
Ми не проводимо вибори на окупованих територіях, тож делегатів там немає. Якщо у когось проблеми зі сприйняттям кольорів, уважно подивіться: окуповані території виділені сірим. Як ви взагалі збираєтеся обговорювати вибори, навіть якщо не можете зрозуміти, що зображено на слайді? Схоже, що все доводиться розжовувати для НУО.