Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Карту Грузії без окупованих росією територій показали на брифінгу "Грузинської мрії"

Карту Грузії без окупованих росією територій показали на брифінгу «Грузинської мрії»

4 лис 2024, 11:50
999

Карту Грузії без окупованих росією територій показали 4 листопада на брифінгу «Грузинської мрії».


.

На прес-конференції голова парламенту Шалва Папуашвілі розкритикував неурядові організації (НУО), які виступають проти порушень на парламентських виборах. Однак увага глядачів виявилася зосереджена не на його заявах, а на одному зі слайдів.

Слайд з інформацією про розподіл делегатів за округами показував карту Грузії у урізаному вигляді — без окупованих територій.

Саме так зображення виглядало у прямому ефірі, викликавши шквал обурення у соцмережах. Користувачі називали представників правлячої партії «зрадниками» та ділилися гнівними постами, звинувачуючи організаторів брифінгу у підриві територіальної цілісності та суверенітету країни.

Пізніше з’ясувалося, що це нібито помилка графічного рішення: через особливості телекамер колір на карті просто не передався коректно.

А ось так Папуашвілі відреагував на критику на свою адресу:

Ми не проводимо вибори на окупованих територіях, тож делегатів там немає. Якщо у когось проблеми зі сприйняттям кольорів, уважно подивіться: окуповані території виділені сірим. Як ви взагалі збираєтеся обговорювати вибори, навіть якщо не можете зрозуміти, що зображено на слайді? Схоже, що все доводиться розжовувати для НУО.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів