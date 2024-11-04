Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Фото:

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Нову гуманітарну допомогу Україні напередодні зими надасть Німеччина.

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Німецький уряд збільшив надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Навіть прифронтові будинки, в яких немає тепла, можуть забезпечити себе теплом. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку. Про це 4 листопада заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час візиту до Києва.

Ми підтримуємо українців у подальшій підготовці до зими. З цією метою ми вкотре збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу. Це додаткові 200 млн євро на зимову невідкладну допомогу, — заявила вона.

Також Бербок сьогодні відвідала одну з українських електростанцій, де заявила, що найкращий захист — це посилення української ППО. Дипломат нагадала, що Німеччина вже передала Україні три системи Patriot, дев’ять систем Iris-T та дві інші системи.

Олійниця МЗС наголосила, що німецький уряд продовжуватиме надавати Україні підтримку в цій сфері та об'єднувати «наші сили на міжнародному рівні, особливо за допомогою ініціативи протиповітряної оборони».

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що до кінця року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії та Норвегії поставить ЗСУ ще одну партію військової допомоги на 1,4 млрд євро. До неї увійдуть: системи ППО IRIS-T та Skynex, самохідні артилерійські установки Gepard, керовані гаубиці, бронеавтомобілі тощо.