Politico пишет, что Трамп имеет список людей для мести

https://racurs.ua/n200962-tramp-imeet-spisok-ludey-dlya-mesti-politico.html

Ракурс

Новообраний президент США Дональд Трамп має список осіб, яким він планує помститися після переобрання.

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У Politico пишуть, що до «чорного списку» республіканця увійшли: