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Politico пишет, что Трамп имеет список людей для мести
Трамп имеет список людей для мести, — Politicohttps://racurs.ua/n200962-tramp-imeet-spisok-ludey-dlya-mesti-politico.htmlРакурс
Новообраний президент США Дональд Трамп має список осіб, яким він планує помститися після переобрання.
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У Politico пишуть, що до «чорного списку» республіканця увійшли:
- Джо Байден та члени його сім’ї (особливо син президента Хантер).
- Камала Гарріс.
- Експрезидент Барак Обама.
- Колишній держсекретар Гілларі Клінтон.
- Колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі.
- Ексглава Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.
- Ексдиректор ФБР Джеймс Комі.
- Засновник Facebook Марк Цукерберг.
- Прокурори та судді, причетні до справ щодо Трампа.
- Ряд членів Палати представників, чиновників, адвокатів, журналістів.
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