Ракурсhttps://racurs.ua/
Трамп має список людей для помсти, - Politico
Трамп має список людей для помсти, — Politicohttps://racurs.ua/ua/n200962-tramp-maie-spysok-ludey-dlya-pomsty-politico.htmlРакурс
Новообраний президент США Дональд Трамп має список осіб, яким він планує помститися після переобрання.
.
У Politico пишуть, що до «чорного списку» республіканця увійшли:
- Джо Байден та члени його сім’ї (особливо син президента Хантер).
- Камала Гарріс.
- Експрезидент Барак Обама.
- Колишній держсекретар Гілларі Клінтон.
- Колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі.
- Ексглава Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.
- Ексдиректор ФБР Джеймс Комі.
- Засновник Facebook Марк Цукерберг.
- Прокурори та судді, причетні до справ щодо Трампа.
- Ряд членів Палати представників, чиновників, адвокатів, журналістів.