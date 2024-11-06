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Трамп має список людей для помсти, - Politico

Трамп має список людей для помсти, — Politico

6 лис 2024, 18:35
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Новообраний президент США Дональд Трамп має список осіб, яким він планує помститися після переобрання.


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У Politico пишуть, що до «чорного списку» республіканця увійшли:

  • Джо Байден та члени його сім’ї (особливо син президента Хантер).
  • Камала Гарріс.
  • Експрезидент Барак Обама.
  • Колишній держсекретар Гілларі Клінтон.
  • Колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі.
  • Ексглава Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.
  • Ексдиректор ФБР Джеймс Комі.
  • Засновник Facebook Марк Цукерберг.
  • Прокурори та судді, причетні до справ щодо Трампа.
  • Ряд членів Палати представників, чиновників, адвокатів, журналістів.

Джерело: Ракурс


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