Зеленский посетит саммит Европейского политического сообщества в Будапеште

Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт Європейської політичної спільноти в Будапешт.

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І ми будемо обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами, — сказав Зеленський.

Це вже пʼятий саміт у тому форматі. Перший був у Чехії, другий — у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії. Тепер — Угорщина. Дякую за запрошення.

Завтра я буду в Будапешті — на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра головуючої у Європейській раді Угорщини Віктора Орбана і президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Європейські лідери зберуться у Будапешті на саміт Європейської політичної спільноти 7 листопада, після якого відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС 8 листопада.

Обидві події прийматиме угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США 5 листопада та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей.

Це домінуватиме у всьому, — сказав виданню Politico високопоставлений європейський дипломат.

Орбан, країна якого головує в ЄС до кінця цього року, має досить напружені відносини з багатьма лідерами ЄС, зокрема, через свою відверто проросійську позицію стосовно війни в Україні та незгоду з Брюсселем у низці інших внутрішньоєвропейських питань.

Водночас Орбан називає Трампа своїм «дорогим другом» й раніше обіцяв відкоркувати «кілька пляшок шампанського» в разі його перемоги. Орбан одним з перших привітав Трампа з перемогою вранці 6 листопада.

Розпочинаючи головування Угорщини в ЄС влітку цього року, Орбан пообіцяв використати його для просування свого бачення під гаслом «Повернемо велич Європі», що є відлунням гасла Трампа «Повернемо велич Америці».

Більшість європейських держав вирішили взяти участь у дводенному саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті 7−8 листопада, хоча раніше були пропозиції його бойкотувати через скандальні зовнішньополітичні витівки Віктора Орбана. Про це дізнався портал VSquare.

За словами урядовців і дипломатів низки європейських країн, з якими поговорив VSquare, лише країни Балтії та деякі країни Північної Європи можуть бойкотувати саміт ЄПС в Угорщині, який також збігатиметься із самітом ЄС.

Планує приїхати до Будапешта, серед іншого, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон — хоча країна послідовно критикувала Угорщину, зокрема через затримку в ратифікації свого вступу до НАТО.

Співрозмовники VSqaure навели кілька аргументів проти бойкоту.

По-перше, менші країни ЄС будуть більш схильні бойкотувати захід, якщо до бойкоту приєднаються великі, а цього наразі немає.

По-друге, питання порядку денного, такі як Україна, вступ до ЄС країн Західних Балкан та Грузії, переважають занепокоєння щодо країни-господаря.