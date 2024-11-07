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В 11 областях ночью сбивали 106 запущенных нацистами рф дронов
В 11 областях ночью сбивали 106 запущенных нацистами рф дроновhttps://racurs.ua/n200984-v-11-oblastyah-nochu-sbivali-106-zapuschennyh-nacistami-rf-dronov.htmlРакурс
У ніч на 7 листопада (із 21.00 6 листопада) російські воєнні злочинці завдали удару по Україні 106 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — рф, тимчасово окупованого Криму.
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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
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