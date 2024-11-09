Трамп может «заморозить» войну с европейскими войсками в буферной зоне, — The Telegraph

https://racurs.ua/n201053-tramp-mojet-zamorozit-voynu-s-evropeyskimi-voyskami-v-bufernoy-zone-the-telegraph.html

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Британська газета The Telegraph з посиланням на оточення новообраного президента США Дональда Трампа опублікувала деталі його «мирного плану», який передбачає європейські війська у буферній між Україною та рф.

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Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800-мильну (1200-кілометрову) буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами. Тобто по всій протяжності нинішньої лінії бойового зіткнення.

Як зазначає The Telegraph, цей план є одним з декількох, які розглядає Трамп, який перед обранням на посаду президента США заявив, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

План новообраного президента, викладений трьома співробітниками штабу Трампа, передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років. В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати росію від відновлення війни.