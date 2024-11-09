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Трамп може "заморозити" війну з європейськими військами у буферній зоні, - The Telegraph

Трамп може «заморозити» війну з європейськими військами у буферній зоні, — The Telegraph

9 лис 2024, 16:10
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Британська газета The Telegraph з посиланням на оточення новообраного президента США Дональда Трампа опублікувала деталі його «мирного плану», який передбачає європейські війська у буферній між Україною та рф.


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Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800-мильну (1200-кілометрову) буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами. Тобто по всій протяжності нинішньої лінії бойового зіткнення.

Як зазначає The Telegraph, цей план є одним з декількох, які розглядає Трамп, який перед обранням на посаду президента США заявив, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

План новообраного президента, викладений трьома співробітниками штабу Трампа, передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років. В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати росію від відновлення війни.

Штати не надаватимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони, а також не фінансуватимуть її. «Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським, — сказав член команди Трампа. — Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи, — додав він.

Джерело: Ракурс


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