В Генштабе отреагировали на упреки Стерненко в отношении Сырского

https://racurs.ua/n201055-v-genshtabe-otreagirovali-na-upreki-sternenko-v-otnoshenii-syrskogo.html

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У Генштабі 9 листопада відреагували на закиди блогера та волонтера Сергія Стерненка щодо головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. По суті нічого не пояснили і не заперечили.

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Скорочено — сказали таке:

ЗСУ високо цінують допомогу волонтерів. Така допомога є життєво необхідною. Це стосується зокрема й Стерненка.

Водночас нагадують: мобілізацію проводять ТЦК, які мають право вручати повістки усім військовозобов’язаним.

Обов’язок захищати країну є конституційним обов’язком громадян.

А якщо є проблеми зі здоров‘ям — то питання придатності вирішується на ВЛК.

Велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних сил і виконують свій конституційний обов’язок.

Водночас, мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов’язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації, — додали у повідомленні.

Раніше волонтер і блогер Стерненко заявив, що його оголошення в розшук через нібито неявку в ТЦК є «прямою вказівкою» головнокомандувача ЗСУ Сирського.