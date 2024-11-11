Еще 10 населенных пунктов Харьковщины принудительно эвакуируют

https://racurs.ua/n201108-esche-10-naselennyh-punktov-harkovschiny-prinuditelno-evakuiruut.html

Ракурс

Із 10 населених пунктів Харківщини оголосили примусову евакуацію дорослого населення.

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Про це 11 листопада повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, евакуація стосується Борівської громади, зокрема селища Борова.

На півночі громада межує з Куп’янським районом Харківської області, на півдні — з Лиманською громадою Донецької області.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що за останню добу на цих напрямках було три та шість атак рф відповідно.

З 10 вересня з Куп’янського напрямку евакуювали 5 тис. 300 людей, серед них — 251 дитину. З Борівського напрямку — 1 тис. 181 місцевого жителя, з них — 137 дітей.

Цими вихідними — 9 та 10 листопада, рятувальники евакуювали людей із села Курилівка, селища Ківшарівка та міста Куп’янськ, використовуючи броньовану техніку.