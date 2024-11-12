В Украине мобилизуют с умственной отсталостью, ВИЧ и туберкулезом, - нардеп

https://racurs.ua/n201158-v-ukraine-mobilizuut-s-umstvennoy-otstalostu-vich-i-tuberkulezom-nardep.html

Ракурс

В Україні мобілізують з розумовою відсталістю, ВІЛ та туберкульозом.

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Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розкритикував наказ Міністерства оборони № 402, який дозволяє мобілізувати людей з серйозними медичними проблемами.

Це наказ 402 МО, який був прийнято разом з МОЗ. Я не знаю зовнішні фактори, за якими приймали це рішення. Бо вже тоді, одразу, керівники ТЦК казали, що це повна дурість. Що маємо — мобілізація ВІЧ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували людину, яка не чує, та людину, де у висновку ВЛК написано «розумова відсталість такого-то ступеня, ускладнене порушення мовлення, часткова атрофія мозку, і т.д., — повідомив він у своєму ТГ-каналі.

Сподіваюсь, що представнки МО та МОЗ приділять увагу цьому наказу 402. Зі свого боку можу запропонувати їм виконати будь-яке завдання на полігоні, з умовами, коли вони не чують, а командир дає команду, додав Федієнко.

ВІн також розповів, що поки в Україні триває перевірка підприємств на право бронювання від мобілізації, ТЦК вже почали мобілізовувати працівників ОПК.

Перевірити звісно треба. Але. ТЦК вже почали обдзвонювати керівників підприємств, кажуть: «Ми знаємо що бронювання у вас закінчується 14-го, тож чекайте в гості. І юридично ТЦК мають повне право мобілізувати таких військовозобовʼязаних. Вже маю звернення, працівників одного з елеваторів, та підприємства ОПК. Які хоч і критичні, але працівників вже мобілізували. Доходить до того, що керівник їх звільняє, та якось переховує, щоб не зупинити роботу підприємства, — пише Федієнко.

Депутат пропонує уряду продовжити терміни бронювання на час перевірки.