Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото:

https://racurs.ua/n201161-tramp-opredelilsya-s-kandidatami-na-post-glav-cru-i-pentagona.html

Ракурс

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатами на посади очільників Пентагону и та ЦРУ.

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Зокрема, переможець виборів вирішив висунути на посаду нового міністра оборони Піта Хегсета, а директором Центрального розвідувального управління призначив Джона Реткліффа. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Новий глава Пентагону, 44-річний Пітер Брайан Хегсет, є ветераном армії США, офіцером Національної гвардії. Він служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Прінстоні та ступінь магістра в Гарварді.

Піт жорсткий, розумний і щиро вірить в гасло «Америка понад усе». Вороги Америки мають бути напоготові — з Пітом на чолі наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить, — наголосив Трамп.

А Джон Реткліфф, який очолить ЦРУ, за першого президенства Трампа був керівником Національної розвідки. Саме він викрив «операцію виборчої кампанії Клінтон» про його «фейкову змову з росією» під час президентських перегонів 2016 року.

Джон Реткліфф завжди був воїном за правду і чесність з американською громадськістю, — наголосив новообраний президент.

Також Трамп оголосив, що обрав губернатора Південної Дакоти Крісті Ноєм новим секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США. Новообраний президент наголосив, що Ноєм була «дуже сильною у питаннях безпеки кордонів».

Нагадаємо, днями новообраний президент Дональд Трамп затвердив кандидатуру Еліз Стефанік на посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй. Він зазначив, що вона «боротиметься за інтереси Сполучених Штатів Америки на цій посаді».