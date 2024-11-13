Илон Маск и Дональд Трамп. Фото:

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Новобраний президент США Дональд Трамп знайшов бізнесмену Ілону Маску посаду в американському уряді.

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Очільник компаній SpaceXта Teslaбуде головою нового Департаменту урядової ефективності (DOGE). Це новостворене міністерство займатиметься боротьбою з бюрократією в державних структурах. Допомагатиме Маску підприємець Вівек Рамасвамі. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Х.

Разом ці двоє чудових американців прокладуть шлях для моєї адміністрації до ліквідації урядової бюрократії, скорочення надмірного регулювання, урізання марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств, — зазначив він.

За словами Трампа, новий департамент стане потенційним «Манхеттенським проектом нашого часу й «має витіснити масове марнотратство і шахрайство, що існують впродовж наших щорічних державних витрат у розмірі 6,5 трлн дол.».

Робота Маска і Рамасвамі, за словами Трампа, має завершитися не пізніше 4 липня 2026 року.

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче призначити на посаду керівника Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа. А Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки очолить колишній офіцер Національної гвардії Піт Хеґсет.