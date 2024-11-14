Нардепу-«миротворцу» вручили подозрение в госизмене

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Ракурс

Нардепу Євгену Шевченку вручили підозру.

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Про це 14 листопада повідомляє ДБР.

Минулого тижня Шевченко, якого ще раніше виключили з партії «Слуга народу», заявляв, що написав листа Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню «скочування України в диктатуру», а також закликав президента Зеленського «йти на діалог» з росією.

Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення російської федерації з території республіки білорусь. Слідством також встановлені його контакти з представниками посольства республіки білорусь після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту. Він також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей, — йдеться у повідомленні ДБР.

Голова ГУР Кирило Буданов раніше казав, що українська розвідка комунікує з білоруссю, зокрема, за допомогою Євгенія Шевченка.