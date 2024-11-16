Украина заказала десятки тысяч дронов с искусственным интеллектом, - The Wall Street Journal

https://racurs.ua/n201280-ukraina-zakazala-desyatki-tysyach-dronov-s-iskusstvennym-intellektom-the-wall-street-journal.html

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Україна замовила десятки тисяч «дронів-вбивць» зі штучним інтелектом.

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The Wall Street Journal пише, що такі безпілотники оснащені системою Skynode від американської Auterion, яка використовує ШІ для комп’ютерного зору.

Skynode є міні-комп'ютером розміром з кулак і контролер польоту. Процесор поміщають усередину безпілотників, які виробляють українські компанії.

Ця технологія допомагає оминати перешкоди від засобів радіоелектронної боротьби. Серед інших переваг системи — можливість керувати роєм дронів та повністю автономний політ.

Крім того, ЗСУ вже використовують дрони з наведенням по оптоволоконному кабелю, що також захищає від впливу РЕБ.

Київ отримає десятки тисяч Skynode, оснащені ним дрони планують використовувати на полі бою вже на початку наступного року.

Українські компанії вже тестують інтеграцію до дронів таких міні-комп'ютерів і готуються виробляти роботизовані безпілотники у промислових масштабах.

Вважається, що такі дрони зможуть долати російські системи РЕБ, оскільки використовують технологію «комп'ютерного зору», яку не можна погасити системами глушення сигналу.