На Одессу упал сбитый «Искандер»

https://racurs.ua/n201328-v-odessu-upal-sbityy-iskander-video.html

Ракурс

росія атакувала Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яку було збито протиповітряною обороною, повідомляють Повітряні сили

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Проте збита ворожа ракета впала в житловий сектор Приморського району міста.

Удар балістичною ракетою було здійснено об 11.57.

Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який імовірно був направлений для здійснення повітряної розвідки.

На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів — терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення. Закликаємо усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу, швидко реагувати на попередження. Бережіть себе та своїх рідних, — ідеться у повідомленні ПС.

За попередньою інформацією в Одесі загинуло 10 людей — ще 43 постраждали, у тому числі чотири дитини. Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що серед загиблих — сім поліцейських, медик та два місцевих жителі. В результаті удару пошкоджено три багатоквартирні будинки, будівлю університету та дві адмінбудівлі.