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путин поднял ставки на устрашение и утвердил обновленную ядерную доктрину рф
путин поднял ставки на устрашение и утвердил обновленную ядерную доктрину рфhttps://racurs.ua/n201349-putin-podnyal-stavki-na-ustrashenie-i-utverdil-obnovlennuu-yadernuu-doktrinu-rf.htmlРакурс
Диктатор російської федерації владімір путін у 1000-й день повномасштабного вторгнення в Україну підняв ставки на залякування і затвердив оновлену ядерну доктрину рф.
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путін підписав указ «Про затвердження Основ державної політики російської федерації в галузі ядерного стримування». Документ опубліковано на порталі правової інформації 19 листопада. Указ набув чинності.
Оновлена доктрина передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати «агресія проти рф та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави», а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.
путін запропонував оновити основи державної політики в галузі ядерного стримування на засіданні Ради безпеки рф 25 вересня.
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