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Ракурс
путін підняв ставки на залякування і затвердив оновлену ядерну доктрину рф

путін підняв ставки на залякування і затвердив оновлену ядерну доктрину рф

19 лис 2024, 10:29
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Диктатор російської федерації владімір путін у 1000-й день повномасштабного вторгнення в Україну підняв ставки на залякування і затвердив оновлену ядерну доктрину рф.


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путін підписав указ «Про затвердження Основ державної політики російської федерації в галузі ядерного стримування». Документ опубліковано на порталі правової інформації 19 листопада. Указ набув чинності.

Оновлена ​​доктрина передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати «агресія проти рф та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави», а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

путін запропонував оновити основи державної політики в галузі ядерного стримування на засіданні Ради безпеки рф 25 вересня.

Джерело: Ракурс


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