Марьино наше взрывают – момент прилета более десяти ракет Storm Shadow на Курщине

https://racurs.ua/n201390-marino-nashe-vzryvaut-moment-prileta-bolee-desyati-raket-storm-shadow-na-kurschine-video.html

Ракурс

Російські Z-пабліки публікують відео, на яких чути численні прильоти великої кількості ракет у селищі Мар’їне Курської області.

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Пропагандисти стверджують, що це робота Storm Shadow і додають фото, нібито уламків ракет.

Першим про атаки далекобійними ракетами повідомив провоєнний канал «Два майори». За його даними, обстріл розпочався о 14.50 за московським часом, було використано до 12 ракет.

О 15.20 губернатор регіону повідомив про відбій повітряної тривоги та збиття двох ракет (яких саме не уточнюється). Пізніше про застосування Storm Shadow у районі прикордонного Рильська повідомив московитський «військкор» Олександр Коц.

Про те, що США, ймовірно, дозволили Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по рф, уранці повідомили світові медіа.

The Times з посиланням на джерела пише, що позиція прем'єра Великої Британії Стармера щодо використання ракет Storm Shadow змінилась. При цьому британська сторона не могла самостійно дозволяти бити ракетами Storm Shadow вглиб РФ, адже саме США надають навігаційні дані для них.

Видання пише, що «поворотним моментом» стало залучення солдатів КНДР з боку росії. Це було розцінено як «серйозну ескалацію».