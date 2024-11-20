Во Вьетнаме задержали бывшего бойца Полка Калиновского, воевавшего в Украине

https://racurs.ua/n201404-vo-vetname-zaderjali-byvshego-boyca-polka-kalinovskogo-voevavshego-v-ukraine.html

Ракурс

У В'єтнамі затримали колишнього бійця Полку Калиновського Василя Калиновського.

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За повідомленням кількох незалежних білоруських ЗМІ, його вже передали спецслужбам алєксандра лукашенка.

Кадри з ним з’явилися в державній пропаганді Білорусі. За інформацією «Нашай Нівы», Калиновського затримали 13 листопада, а видали КДБ 14 листопада, що свідчить про спланованість операції.

Обставини затримання точно не відомі. Декілька білоруських ЗМІ написали, що пр оможливе затримання попередили українського консула у В'єтнамі, адже у Веремейчика був український військовий квиток. Утім, реакція Києва на затримання невідома.

Що відомо про Веремейчика

Василь навчався у білоруськомовній школі, служив у місті Печі.

Йому 34 роки, він із Солігорська. Але більшу частину життя провів у Мінську — навчався у білоруськомовній гімназії № 9, згодом в історичному класі ліцею БДУ.

Уперше його затримувала міліція 2005 року за перейменування проспекту Франциска Скорини.

Мені тоді було 15 років. Маму викликали до школи, вона сказала, що пишається мною, клас аплодував. Я брав участь у Площі 2006 року, — розповідав Василь «Радіо Свобода».

Веремейчик закінчив Військову академію Білорусі та служив у Печах. Зі служби він звільнився у 2016 році у званні лейтенанта, після чого працював у ІТ.

2020 року Веремейчик підтримав рух за вільні вибори, брав участь у протестах. У листопаді 2020 року його затримали за підозрою у підпалах автомобілів працівників прокуратури. Після 10 діб арешту він вийшов на волю: доказів не знайшли.

На початку 2021 року через загрозу повторного арешту він емігрував до України, мешкав із сім'єю у Львові. У лютому 2022 року Василь приєднався до білоруського тоді ще батальйону імені Кастуся Калиновського. Він узяв собі позивний Пацук.

Чоловік був заступником «Бреста» (Івана Марчука) у батальйоні «Волат». Воював у Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

У квітні 2022 року в Миколаївській області Пацук отримав поранення у важкому бою. Тоді із семи бійців вижили лише двоє. Веремейчика нагородили медаллю «Україна — понад усе!».

Після того, як Василь покинув Полк Калиновського, він жив у Вільнюсі. Разом з іншими колишніми бійцями він заснував Асоціацію білоруських добровольців. На підставі того, що Василь раніше був білоруським військовим, Литва визнала його загрозою національній безпеці. Чоловікові довелося залишити країну. Повернутися в Україну було неможливо, оскільки він отримав заборону на в’їзд.

«Наша Ніва» пише про можливий конфлікт зі штабом Калиновського полку. Якийсь час він жив у Грузії, згодом опинився у В'єтнамі.